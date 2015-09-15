Facebook створює робочу групу для видалення антимігрантських постів

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Прийняти подібну міру змусив тиск з боку німецьких правоохоронних органів. Поліцію хвилює сплеск расистських настроїв у зв'язку з масовою міграцією біженців з Близького Сходу, передає Lenta.ru.

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«Ідея полягає в тому, щоб знаходити неприйнятний контент і видаляти його як можна швидше», — прокоментував створення моніторингової групи міністр юстиції Німеччини Хайко Маас (Heiko Maas).

У Facebook також висловили впевненість, що цей захід прискорить виявлення публікацій та їх подальше блокування. Однак представники компанії в черговий раз нагадали, що звернути увагу на неприйнятний контент може будь-яка людина. У соціальній мережі додатково підкреслили, що діючі правила і без того обмежують користувачів в публікації матеріалів, що містять ненависть.

Нарівні з видаленням неприйнятного вмісту фахівці займуться виявленням диверсійних груп. Передбачається, що це допоможе запобігти акціям протесту, які ведуть до ескалації насильства.

Потік мігрантів з Близького Сходу в Європу посилився на початку вересня 2015 року. У зв'язку з цим у багатьох європейських містах пройшли акції протесту і, навпаки, акції в підтримку нужденним у допомозі людям. 15 вересня в Євросоюзі було прийнято рішення посилити контроль на кордонах ЄС.