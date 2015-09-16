У Сенаті США заблокували резолюцію проти ядерної угоди з Іраном

Члени Демократичної партії не дали поставити цей документ на остаточне голосування, передає ТАСС.

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Проти проголосували 42 законодавця. За регламентом для блокування резолюції було достатньо 41 голосу від загального числа сенаторів (100 осіб).

Як і минулого разу, опозиція хотіла включити пункт про несхвалення іранської угоди в інший законопроект, спочатку взагалі не пов'язаний з даною темою.

Автором необхідної для цього поправки виступив лідер фракції республіканців Мітч Макконнелл. В ході засідання він в черговий раз звернув увагу колег на те, що угода з Іраном буде діяти більше десяти років, розкритикувавши при цьому сам текст.

Після дебатів він запропонував припинити обговорення і винести дане питання на фінальне голосування, однак демократи дану пропозицію заблокували.

Раніше держсекретар США Джон Керрі попередив, що відхилення конгресом США угоди з Іраномбуде мати серйозні наслідки для Вашингтона.