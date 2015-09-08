Санкції проти Ірану можуть скасувати на початку 2016 року

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на чотирьох дипломатичних джерел, передає DT.UA.

За їхніми словами, "нафтові та фінансові санкції проти Ірану, ймовірно, будуть зняті протягом трьох перших місяців 2016 року".

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"Згідно з умовами угоди між світовими державами та Іраном від 14 липня, санкції, введені на міжнародному рівні проти країни Перської затоки, будуть зняті в обмін на обмеження щодо ядерної програми. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що базується у Відні, проведе оцінку щодо того, чи виконав Іран умови угоди", - йдеться у повідомленні.

Джерела повідомили, що всі необхідні для проведення перевірок операції, швидше за все, будуть завершені до січня або лютого 2016 року. Один з них каже, що роботу завершать у березні.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня було підписано ядерну угоду між Іраном і групою з шести провідних країн світу. Серед найважливіших досягнень угоди можна назвати зменшення кількості центрифуг для збагачення урану протягом наступних 10 років з 19 тисяч до 6 тисяч. Крім того, повинні використовуватися тільки старі, менш потужні центрифуги. Верхня межа збагачення урану повинна становити 3,67 відсотка. Для створення ядерної бомби необхідно збагачення до 90 відсотків. Водночас запас вже наявного збагаченого урану протягом 15 років має скоротитися з майже 12 тонн до 300 кілограмів.