Франція хоче завдати авіаударів по "Ісламській державі" вже найближчими тижнями

Франція найближчими тижнями завдасть авіаударів по позиціях терористичної організації "Ісламська держава" в Сирії.

Про це заявив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Європейська правда з посиланням на Agence France Press.

"В найближчі тижні, щойно будуть чітко ідентифіковані цілі", - сказав він, відповідаючи на питання, коли може бути завдано таких ударів.

При цьому зі стратегічних міркувань він не став давати більш детальну інформацію.

Ле Дріан, крім того, запевнив, що французька сторона не буде узгоджувати свої дії з режимом сирійського президента Башара Асада.

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"Ми зробимо необхідні кроки, щоб гарантувати нашим пілотам відсутність загрози в цій країні", - зазначив міністр оборони Франції.

Як заявляв президент Франції Франсуа Олланд, Франція приєднається до повітряних атак коаліції проти ІДІЛ після отримання інформації від розвідувальних польотів, які почнуться 15 вересня.

Досі Франція не брала участі в авіаударах проти ісламістів, побоюючись, що такі дії можуть розцінити як підтримку режиму сирійського президента Башара Аль-Асада.