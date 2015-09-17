Лукашенко може збирати валізи: ЄС має намір дозволити президенту Білорусі подорожувати Європою

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

«Євросоюз, ймовірно, припинить деякі санкції проти Білорусі, включаючи заборону на поїздки для президента Олександра Лукашенка після того, як в Білорусі були звільнені політичні в'язні», - заявили співрозмовники агентства.

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Мова йде про можливість призупинення заборони на видачу віз і заморожування активів, введених відносно майже 200 осіб у зв'язку з порушенням прав, у тому числі після виборів 2004 року, результати яких були оскаржені, уточнює агентство.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня стало відомо про рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка помилувати і звільнити з ув'язнення кількох опозиціонерів: Миколу Дідка, Ігоря Олиневича, Миколу Статкевича, Євгенія Васьковича, Артема Прокопенка, Юрія Рубцова. Звільнення опозиціонерів послідувало за діалогом Білорусі та ЄС з питання прав людини.