Вашингтон пом'якшив санкції щодо Куби

Зокрема, тепер американським компаніям дозволено відкривати на Кубі дочірні структури та створювати спільні підприємства з місцевими фірмами.

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Крім того, очікується, що вже до кінця року між країнами можуть відновити пряме поштове сполучення і регулярні комерційні авіарейси, повідомляє Російська служба ВВС.

У п'ятницю президент США Барак Обама прийняв вірчі грамоти від кубинського посла у Вашингтоні. Дипломат став першим послом Куби в США за останні півстоліття.

Рішення про відновлення дипломатичних відносин між країнами було прийнято в липні. У той же день острівна держава відкрила посольство у Вашингтоні.

У серпні відвідав Кубу з офіційним візитом держсекретар Джон Керрі. Він став першим з 1945 року американським політиком такого рангу, що приїхали на Кубу.