Маккейн: Росіяни кожного місяця дедалі більше просувають кордон вглиб Грузії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Маккейн заявив сьогодні на брифінгу в Одесі.

«Перш за все, турбує те, що росіяни кожного місяця все більше і більше просувають кордон вглиб грузинської суверенної території. І це є грубим порушенням суверенітету Грузії. Крім того, насторожують й інші події, що там відбуваються, у тому числі, переслідування засобів масової інформації», - заявив сенатор.

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Він додав, що спілкується з урядом Грузії, оскільки «цей уряд обрано і схвалено народом, сподіваюся на зміну урядового курсу на краще».

Довідка УНІАН. Джон Сідней Маккейн – республіканець, сенатор США від штату Арізона. Відомий своєю критикою президента США Барака Обами за недостатню, з його точки зору, увагу до «українського питання».

Під час масових протестів на Майдані відвідував Київ, висловлюючи підтримку учасникам Революції Гідності.