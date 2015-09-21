Меркель і Олланд виступлять зі спільним зверненням в Європарламенті

Про це йдеться в заяві президента Європарламенту Мартіна Шульца, розміщеній на його сторінці в "Твіттері", передає "ЄвроПравда". "7 жовтня канцлер Меркель і президент Олланд виступлять зі спільним зверненням під час пленарної сесії Європарламенту в Страсбурзі на запрошення президента Шульца", - йдеться в повідомленні.

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За словами Мартіна Шульца, останнє подібне звернення канцлера Гельмута Коля та Франсуа Міттерана відбулося в 1989 році.

"Це історичний візит в історично складні часи. ЄС зіткнувся з надзвичайними труднощами і вимагає високої відданості від своїх лідерів", - зазначив президент Європарламенту.

"Те, що така відданість буде продемонстрована перед демократично обраними представниками Європи - важливий сигнал", - зазначив Мартін Шульц.

Нагадаємо, 23 вересня має відбутися саміт ЄС, на якому лідери будуть говорити про шляхи вирішення міграційного кризи. При цьому низка центральноєвропейських країн виступає проти схеми розподілу 120 тис. мігрантів.