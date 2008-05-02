Саакашвілі вважає, Росії є що втрачати

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ вважає, що Росія спровокувала конфлікт з Грузією з геополітичних причин, відповідаючи на позицію Заходу щодо Косово та плани щодо розширення НАТО за рахунок України та Грузії.

Про це він заявив в інтерв`ю Рейтер.

"Вони (російська влада) ясно сказали - і це ПУТІН повторив (телефоном) мені, - що це відповідь на косовський прецедент, що це відповідь на заперечення Заходом російської позиції (щодо Косово) і що це відповідь на розширення НАТО в цьому регіоні (СНД), яке сприймається як загроза. Це геополітичний (конфлікт)", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

"Як я передбачав раніше, Росія сприйняла коливання деяких європейських країн з приводу плану (приєднання до НАТО) Грузії та України на саміті в Бухаресті як сигнал до дії", - додав М.СААКАШВІЛІ.

Водночас М.СААКАШВІЛІ вважає, що до реального військового конфлікту Росія не готова. "Росія може багато що втратити тут. Росія дуже сильно залежить від Європи - політично, економічно, емоційно; вони хочуть, щоб міжнародне співтовариство поважало їх, вони не хочуть бути неповноцінною державою", - пояснив він.

"Те, що ми зараз бачимо, може слугувати тільки чиїмсь короткостроковим, не дуже раціональним інтересам. Я не думаю, що це в чиїхось довгострокових інтересах, включаючи російські", - вважає М.СААКАШВІЛІ.

"Хоча на ці останні кроки була швидка реакція (Заходу), ми бачимо погіршення (ситуації). ... Я думаю, що це момент, коли Захід і демократичний світ не можуть дати слабинку. Тому що це стосується не тільки Грузії, це набагато більше, ніж Грузія. Це зачіпає фундаментальні цінності, принципи та безпеку решти Європи", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

Напружені останніми роками відносини між Москвою та Тбілісі різко загострилися після того, як російські військові збили грузинський безпілотний літак, який пролітав над територією Абхазії . Після цього РФ оголосила про розширення миротворчого контингенту в республіці, що де-факто відкололася від Грузії, з якою, за дорученням Президента Володимира ПУТІНА, вона також встановлюватиме прямі економічні зв`язки. Тбілісі назвав ці кроки спробою анексії своїх територій.

Росія пояснила необхідність збільшення миротворчого контингенту тим, що Грузія готує військову операцію в Абхазії. Тбілісі, навпаки, називає актом військової агресії дії РФ.

Грузія, проте, активно закликає до міжнародної підтримки, називаючи "агресію" з боку Росії загрозою принципам міжнародного права. НАТО та ЄС уже висловили заклопотаність діями Москви, що російські представники розцінили як спроби Грузії втягнути Захід у "війну", яку розв`язує М.СААКАШВІЛІ.