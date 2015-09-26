"Україна не повинна визначати відносини ФРН і РФ": У Меркель запропонували зняти санкції з Росії

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на видання «Spiegel Online».

"Наші відносини з Росією повинні змінитися", - сказав він.

За його словами, конфлікт в Україні не повинен визначати відносини між Німеччиною і РФ.

"На потрібне порозуміння з Росією. Не можна тримати в одній руці санкції, а іншою просити про співпрацю", - зазначив Габріель.

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Раніше уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією Гернот Ерлер заявив, що якщо президент РФ Володимир Путін сподівається на послаблення санкцій, якщо він буде сприяти вирішенню конфлікту в Сирії, то він буде розчарований.

"Послаблення або зняття санкцій, які дійсні до кінця січня наступного року можливо лише за виконання зобов'язань, які набрали чинності 12 лютого в Мінську", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, США заявили, що існує все більше підтверджень військового втручання Росії у сирійську громадянську війну. Зокрема, мова йде про появу у Сирії російських військових літаків, бронемашин і десантних кораблів.

При цьому Меркель вважає, що знайти вирішення конфлікту у Сирії неможливо без участі Росії.