Дуда заявив, що Польща виступає за обмеження права вето у Радбезі ООН

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

За його словами, постійне членство в ООН вимагає дотримання її принципів.

Однак в останні роки застосування права вето призводило до негативних наслідків, тому структура Радбезу повинна бути переглянута.

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"Право вето призводило до безвиході. Польща підтримує пропозицію французької сторони щодо незастосування права вето, якщо йдеться про серйозні злочини, особливо про геноцид", - зазначив Дуда.

"У ситуації, коли одна держава здійснює агресію, проводить політику за допомогою танків, Польща відчуває свій обов'язок відкинути факти, які виникають з подібних вчинків", - заявив президент Польщі.

Раніше Франція запропонувала не використовувати право вето в Радбезі ООН у разі необхідності припинення масових злочинів.