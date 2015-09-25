Франція запропонувала членам РБ ООН не використовувати право вето, коли потрібно припинити масові злочини

Дипломат пояснив позицію Франції щодо обмеження використання права вето на засіданнях Ради безпеки ООН, передає «Коммерсантъ».

Дипломат пояснив позицію Франції щодо обмеження використання права вето на засіданнях Ради безпеки ООН.

Посол зазначив, що "у зв'язку зі збільшенням кількості конфліктів, які тягнуть за собою дедалі більше жертв серед мирного населення, зокрема жінок і дітей, це право не може бути привілеєм, яке використовується беззастережно".

"Право вето накладає зобов'язання на тих, хто ним володіє. Право вето передбачає певні обов'язки і особливу відповідальність. Право вето не повинно стати інструментом, що дозволяє паралізувати зусилля із запобігання та врегулювання конфліктів", - наголосив Ріпер.

У зв'язку з цим він розповів, у чому конкретно полягає французька ініціатива.

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"Принцип простий. П'ять постійних членів РБ ООН домовляються про невикористання свого права вето у разі необхідності припинення масових злочинів. Це колективне та добровільне зобов'язання постійних членів, яке не потребує внесення змін до статуту, буде застосовуватися виключно у разі серйозних і масових посягань на людське життя: геноцид, злочини проти людяності, широкомасштабні військові злочини", - заявив посол.

У Франції вважають, що встановити факт наявності такого роду злочинів може генеральний секретар ООН.

"Таку відповідальність може мати генеральний секретар ООН у силу обов'язків, якими його наділяє статут, на підставі висновку, наприклад, верховного комісара ООН з прав людини і в результаті вимоги деякої кількості держав-членів, наприклад 50, що представляють географічне розмаїття ООН", - сказав Ріпер.

Дискусії в цьому напрямку тривають.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца заявила, що Україна приєднається до проекту політичної декларації про відмову від використання постійними членами Ради безпеки ООН права вето при розгляді ситуацій, що мають ознаки злочинів проти людяності, військових злочинів та злочинів геноциду.

Вона повідомила, що спільна декларація Франції та Мексики буде представлена міністрами двох країн під час міністерського засідання 30 вересня в Нью-Йорку, де очікується значна підтримка ініціативи з боку країн-членів.