Кількість прохачів притулку з України в країнах ЄС склала 3%
Протягом першого кварталу 2015 року країни Євросоюзу отримали 185 тис. прохань про притулок.
Четверта частина таких прохань – заявки від громадян Косово, передає "ЄвроПравда" з посиланням на дані Євростату.
Зазначається, що ця цифра несуттєво відрізняється від показників попереднього кварталу, одна вона на цілих 86% перевищує показники аналогічного кварталу 2014 року.
На сьогодні найбільше зросла кількість заяв від шукачів притулку з Косово – вони становлять 26% від загальної кількості прохачів, або ж майже 49 тис. осіб.
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На другому місці за кількістю заяв - вихідці із Сирії (29 тис., або 16%), на третьому – громадяни Афганістану (майже 13 тис., чи 7%).
Кількість шукачів притулку з України в ЄС у першому кварталі цього року становила 3% (5%).
“185 000 first time asylum seekers in the EU in the first quarter of 2015 >>> http://t.co/pA06yJcenHpic.twitter.com/GWxZpfbiHk”v @EU_Eurostat
— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 18 Червень 2015
Повідомляється, що українці є лідерами серед прохачів про притулок у Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Португалії.
Загалом у ЄС найбільш популярними серед прохачів притулку є Німеччина та Угорщина – разом на ці країни припадає більше половини прохань (40% і 18% відповідно).