Кількість прохачів притулку з України в країнах ЄС склала 3%

Четверта частина таких прохань – заявки від громадян Косово, передає "ЄвроПравда" з посиланням на дані Євростату.

Зазначається, що ця цифра несуттєво відрізняється від показників попереднього кварталу, одна вона на цілих 86% перевищує показники аналогічного кварталу 2014 року.

На сьогодні найбільше зросла кількість заяв від шукачів притулку з Косово – вони становлять 26% від загальної кількості прохачів, або ж майже 49 тис. осіб.

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На другому місці за кількістю заяв - вихідці із Сирії (29 тис., або 16%), на третьому – громадяни Афганістану (майже 13 тис., чи 7%).

Кількість шукачів притулку з України в ЄС у першому кварталі цього року становила 3% (5%).

“185 000 first time asylum seekers in the EU in the first quarter of 2015 >>> http://t.co/pA06yJcenHpic.twitter.com/GWxZpfbiHk”v @EU_Eurostat — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) 18 Червень 2015

Повідомляється, що українці є лідерами серед прохачів про притулок у Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Португалії.

Загалом у ЄС найбільш популярними серед прохачів притулку є Німеччина та Угорщина – разом на ці країни припадає більше половини прохань (40% і 18% відповідно).