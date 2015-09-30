Путін назвав причину війни у Сирії

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Ми не збираємося занурюватися в цей конфлікт з головою», - заявив Путін.

Також російський президент зазначив, що головною причиною виникнення сирійського конфлікту є «безцеремонне втручання ззовні».

Читайте такожВід ударів авіації Асада та російських літаків постраждали три провінції Сирії

Путін підкреслив, що тисячі вихідців з ЄС, Росії та пострадянських країн приєдналися до бойовиків, і в разі успіху операції в Сирії всі вони повернуться додому.

Читайте такожУ РПЦ підтримали рішення Путіна, назвавши бомбардування Росії у Сирії "священною боротьбою"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента РФ Володимира Путіна дав згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.