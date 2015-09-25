Депутат Держдуми: Міноборони Росії підтверджує присутність російських військових у Сирії

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело у військовому відомстві.

Між тим, сам Гудков підтвердив, що відповідь з Міноборони отримав, але документ позначений грифом «для службового користування», депутат не може публікувати його.

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Джерело повідомило виданню, що у відповіді на запит Міністерство підтвердило присутність російських військових у Сирії, але зазначило, що в бойових діях вони не беруть участь.

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Як повідомляється, росіяни знаходяться у Сирії у відповідність з договорами і контрактами, укладеними з Дамаском, військові забезпечують роботу пункту матеріально-технічного забезпечення у порту Тартус, супроводжують постачання продукції військового призначення і контролюють цільове використання поставленого озброєння.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін готується в односторонньому порядку до нанесення авіаударів по позиціях "Ісламської держави" у Сирії. Відзначається, що на такий крок Росія може піти в тому випадку, якщо США відмовляться координувати дії проти ІДІЛ з Росією, Іраном і сирійської армією.