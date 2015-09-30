У Пентагоні назвали демаршем бомбардування РФ у Сирії і запропонували обговорити питання про ненапад

Про це заявив представник оборонного відомства США, передає РІА «Новости».

«Хоча ми вітали б конструктивну роль Росії в цих зусиллях (проти ІДІЛ - УНІАН), сьогоднішній демарш навряд чи схожий на те, що вона відіграє таку роль, і жодним чином не змінить наші операції. Це також лише підкреслює необхідність швидких дискусій по суті щодо уникнення конфліктів», - сказав він.

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Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі обговорили сирійську проблематику в світлі рішення російської.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента РФ Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ, в той час, як коаліція на чолі з США продовжують боротьбу не тільки з ІДІЛ, але і з режимом Асада.