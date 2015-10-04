Росія похизувалась літаками, якими бомбардує Сирію (фоторепортаж)

Відповідні фотографії розміщені на сайті Міністерства оборони Росії.

Як зазначається, за минулу добу здійснено 20 вильотів російських літаків Су-34, Су-24м та Су-25. Завдано ударів нібито по 10 об'єктах бандформувань ІДІЛ.

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Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії повідомило про інтенсифікацію російських авіаударів по території Сирії. Як стверджують російські військові, мішенню авіаударів були об'єкти, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".

Також раніше стало відомо, що російська авіація у Сирії використовує високоточну керовану ракету Х-29Л.