Росія похизувалась літаками, якими бомбардує Сирію (фоторепортаж)
15:12, 04 жовтня 2015Світ
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У мережі з'явилися фото російських літаків на військовій базі у Сирії, звідки вони вилітають для завдання повітряних ударів нібито по ІДІЛ.
Відповідні фотографії розміщені на сайті Міністерства оборони Росії.
Як зазначається, за минулу добу здійснено 20 вильотів російських літаків Су-34, Су-24м та Су-25. Завдано ударів нібито по 10 об'єктах бандформувань ІДІЛ.
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Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії повідомило про інтенсифікацію російських авіаударів по території Сирії. Як стверджують російські військові, мішенню авіаударів були об'єкти, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава".
Також раніше стало відомо, що російська авіація у Сирії використовує високоточну керовану ракету Х-29Л.
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