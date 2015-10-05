ЗМІ назвали причину вторгнення російського літака в повітряний простір Туреччини

Про це повідомила Hürriyet Daily News з посиланням на турецькі військові джерела, пише Лента.ру.

За їх словами, про причини інциденту, що стався 3 жовтня, Росія сама поінформувала Туреччину.

Співрозмовники видання стверджують, що Су-30 знаходився в районі міста Яйладаги в прикордонній з Сирією південній провінції Хатай близько двох хвилин, а потім повернувся в арабську країну після попередження (в турецькому МЗС відзначали, що для перехоплення російського літака використовувалися два F-16).

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За словами турецького прем'єра Ахмета Давутоглу, які наводить газета, дії Анкари будуть однакові для всіх, хто порушує повітряний простір, у збройних сил країни є на це чіткі інструкції. «Навіть якщо це буде птиця, вона буде перехоплена», — сказав він в інтерв'ю телеканалу Habertürk TV.

Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Туреччини викликав російського посла для того, щоб висловити йому протест у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.

Як заявили в турецькому відомстві, російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини недалеко від кордону з Сирією в суботу, 3 жовтня. На перехоплення були підняті два винищувачі F-16 ВПС Туреччини.