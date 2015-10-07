Суд встановив заарештованому екс-голові ГА ООН Джону Ешу заставу в розмірі $1 мільйон

Про це повідомляє ТАСС.

Сторона звинувачення наполягала на заключенні дипломата під варту без права звільнення під заставу, заявляючи, що колишній постійний представник карибської держави Антигуа і Барбуда в ООН Еш може спробувати втекти від правосуддя, однак суддя не погодився з такими доводами.

Як повідомляється, поки обвинувачений продовжує перебувати під вартою. У разі звільнення суддя зобов'язав Еша носити спеціальний електронний браслет, який відстежує всі пересування.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в США у вівторок, 6 жовтня, заарештували колишнього голови Генеральної асамблеї ООН Джона Еша. Його звинувачують в отриманні хабарів на суму понад 500 тисяч доларів від китайського підприємця Но Лап Сенга, для якого лобіював будівництво конференц-центру в Макао. Проект під егідою ООН оцінювався в мільярди доларів.