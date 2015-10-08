Генсек НАТО заявив про необхідність розслідування удару по лікарні в Афганістані

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселі по завершенню засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів оборони у четвер, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Ми обговорили ситуацію в Афганістані, включаючи забрані житті у лікарні «Лікарі без кордонів». Ми підкреслили важливість повного, ретельного та прозорого розслідування. Нам потрібно мати всі факти на столі», - сказав він

Йенс Столтенберг наголосив, що ситуація у сфері безпеки в Афганістані залишається нестабільною.

«Ми продовжуємо підтримувати сили безпеки Афганістану. Ми зробимо подальшу оцінку ситуації у сфері безпеки та ухвалимо рішення щодо майбутнього нашої місії підтримки», - додав генсек Альянсу.

Як відомо, минулої суботи в результаті бомбардування лікарні в Кундузі загинуло 22 людини, 37 дістали поранення. Пізніше президент США Барак Обама приніс свої вибачення за «помилку», яка була допущена з боку американських військових.