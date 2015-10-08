НАТО може продовжити афганську місію після подій у Кундузі

Про це повідомив генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибутті на планову зустріч міністрів оборони альянсу, передає ТАСС.

Читайте такожОбама вибачився за авіаудар по госпіталю в Кундузі

Нагадаємо, ВПС США бомбили лікарню, що належить міжнародній гуманітарній організації "Лікарі без кордонів", де лікували тих, хто отримав поранення за останні кілька днів у боях за Кундуз на півночі Афганістану. Загинули 12 співробітників лікарні і 10 пацієнтів, у тому числі троє дітей.

У свою чергу "Лікарі без кордонів" вважають авіаудар військовим злочином. Почувши заяву Кемпбелла, представники організації виступили з такою заявою: "Факт є факт: ці бомби скидали американці. США розбомбили величезну лікарню, повну поранених пацієнтів і співробітників організації "Лікарі без кордонів". Цьому жахливому нападу немає виправдання".