Мер Риму подав у відставку через скандал про розтрати - BBC

05:00, 09 жовтня 2015
Світ
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Мер Риму Ігнасіо Маріно подав у відставку через скандал довкола витрат з його кредитної картки.

REUTERS

Пан Маріно раніше відкидав звинувачення у тому, що оплачував особисті рахунки в ресторанах, використовуючи офіційні банківські рахунки, повідомляє BBC Україна.

У четвер від запропонував відшкодувати 22 тисячі євро (22,5 тисячі доларів) витрат, проте пізніше оголосив про свою відставку - після того, як його Демократична партія відкликала від нього свою підтримку.

REUTERS

Водночас пан Маріно заявив, що його відставку не варто сприймати як визнання провини.

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Раніше мер Рима вже опинявся у центрі фінансових скандалів. Так минулого року від нього вже вимагали відставки за низку несплачених чеків за паркування. Крім того, на популярність Маріно значно вплинув корупційний скандал за участі низки політиків, зокрема, його попередника.

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