Президент США Обама переглядає допомогу сирійським повстанцям

Про це повідомив на прес-конференції в Лондоні міністр оборони США Ештон Картер, передає Бі-бі-сі. Ештон Картер додав, що США хочуть допомогти дієздатним і мотивованим силам опозиції, таким як сирійські курди, які хочуть активно боротися проти "Ісламської держави" (ІГ).

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В п'ятницю газета New York Times повідомила, що адміністрація Барака Обами закінчує програму тренування збройних загонів сирійської опозиції, на яку було витрачено $500 млн. У рамках програми військової підготовки, організованої США тренування пройшли лише 54 бійці.

Президент США Барак Обама анонсував цю програму минулого літа, обіцяючи тренувати в рік до 5000 бійців з числа помірної сунітської опозиції в Сирії, щоб вони допомагали в боротьбі з бойовиками ІД.

Проте Пентагон, за словами його представників, зіткнувся з труднощами при пошуку курсантів, які б відповідали критеріям добору.