Посол США в Росії заявляє про підтримку України та Грузії

«Наша позиція ясна - ми підтримуємо вступ Грузії і України в НАТО», - заявив У.БЕРНС, який найближчим часом займе пост заступника держсекретаря США з політичних питань, повідомляє Газета.ру.

Він нагадав, що «відносно вступу Грузії і України в НАТО Північноатлантичний союз на квітневому саміті в Бухаресті дав ясно зрозуміти, що має існувати шлях, який веде ці країни в його ряди».

«Але Альянс на своїй зустрічі в Бухаресті не ухвалив рішення відносно наступного практичного кроку в цьому напрямі - так званого Плану дій щодо членства в НАТО», - зазначив У.БЕРНС.

«США зі свого боку відкрито висловили підтримку приєднанню Грузії і України до ПДЧ, і це залишається офіційною позицією нашої країни», - наголосив посол.