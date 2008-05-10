Журналіст СNN обдурив владу в М`янмі і зробив серію репортажем

Репортер телеканалу CNN Ден Ріверс (Dan Rivers), який нелегально потрапив до М`янми і зробив серію репортажів про наслідки циклону "Наргіс", став об`єктом справжнього полювання з боку правлячої в країні військової хунти, проте зміг вислизнути від переслідування, передає Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Військова влада М`янми, прагнучи приховати масштаби руйнувань і людських жертв, зробила кілька спроб заарештувати Дена Ріверса, проте щоразу йому вдавалося уникати затримання завдяки некомпетентності органів правопорядку.

Ден Ріверс мало не спіймався наприкінці своєї подорожі, коли вилітав на літаку зі столиці М`янми до Тайланду. Його вивели з салону і ретельно обшукали. За словами журналіста, він думав, що його відправлять до в`язниці, проте його врятувала стюардеса. Вона заявила, що літак не може більше чекати, і охоронці, щоб не затримувати виліт, відпустили журналіста.

В цілому Ден Ріверс зазначив, що розійтися з численними перевіряючими з поліції та імміграційної служби йому часто допомагали недорогі подарунки: пачки сигарет, цукерки або пляшки з водою. Проте найближчим часом репортер не має наміру повертатися до М`янми і воліє перечекати.

Нагадаємо, що в результаті циклону "Наргіс", що обрушився на М`янму 2 травня, загинули, за офіційними даними, 23 тисячі людей. Тисячі вважаються зниклими без вісті. За оцінками західних спостерігачів, кількість загиблих може скласти 100 тисяч.

Військова хунта, яка править у М`янмі, не в змозі власними силами впоратися з наслідками стихійного лиха. Проте, побоюючись втручання західних держав, вона неохоче пускає в країну рятувальників і гуманітарну допомогу з-закордону.