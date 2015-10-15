Сили Асада за підтримки російської авіації почали наступ на повстанців - Reuters

Про це з посиланням на регіональне телебачення і організацію Syrian Observatory for Human, яка спостерігає за ходом війни, повідомляє Reuters.

Відзначається, що удари російських літаків вразили кілька цілей біля міст Талбісех і Теїр Малла, які розташовані приблизно в 5 кілометрах від Хомса, утримуваного, в основному, силами уряду.

Читайте такожЗМІ дізналися про плани Росії направити до берегів Сирії єдиний авіаносець

Згідно з повідомленням, у наступі беруть участь сирійські солдати і бойовики ліванського угруповання "Хезболла".

У свою чергу телеканал "Хезболли" аль-Манар повідомив, що сирійська армія веде наземний наступ на півночі провінції Хомс.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили наносять авіаудари на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За повідомленнями ЗМІ, авіаудари РФ в Сирії супроводжуються наземною операцією військ Асада.

7 жовтня під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу говорилося, що Росія завдала ракетних ударів по Сирії, використовуючи флот на Каспійському морі.