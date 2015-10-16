У Сирії армія Асада за підтримки авіації РФ почала наступ під Алеппо
12:09, 16 жовтня 2015Світ
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Метою операції є територія, що прилягає до основної дороги на Дамаск.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в сирійському уряді.
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"Військова операція почалася на південь від Алеппо", - сказав співбесідник видання.
За словами головного спостерігача за дотриманням прав людини в Сирії Рамі Абдулармана, урядові війська і російська авіація націлили свої удари на головну дорогу, що веде в столицю Сирії Дамаск.
Зазначимо, що з моменту початку російської військової операції в Сирії 30 вересня армія Башара Ассада зосередила свої зусилля на з літа підконтрольних повстанцям територіях на півночі Хомса та Хами, провінціях Ідліб і Латакія.
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