У Сирії армія Асада за підтримки авіації РФ почала наступ під Алеппо

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в сирійському уряді.

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"Військова операція почалася на південь від Алеппо", - сказав співбесідник видання.

За словами головного спостерігача за дотриманням прав людини в Сирії Рамі Абдулармана, урядові війська і російська авіація націлили свої удари на головну дорогу, що веде в столицю Сирії Дамаск.

Зазначимо, що з моменту початку російської військової операції в Сирії 30 вересня армія Башара Ассада зосередила свої зусилля на з літа підконтрольних повстанцям територіях на півночі Хомса та Хами, провінціях Ідліб і Латакія.