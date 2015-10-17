Біля берегів Туреччини затонув човен з мігрантами, загинули 12 людей

Судно з мігрантами прямувало через протоку з турецького портового міста Айвалик на грецький острів Лесбос. Коли воно почало тонути, пасажири викликали рятувальників по стільниковому телефону, передає Бі-бі-сі з посиланням на турецьке інформагентство Анадолу.

Читайте такожБіля берегів Туреччини човен мігрантів зіткнувся з поромом, мінімум 13 загиблихВ ході рятувальної операції з потопаючого судна вдалося врятувати близько 25 осіб. Національності мігрантів агентство не вказує.

З початку 2015 року при спробах дістатися до Європи через Середземне море загинули близько 3000 мігрантів з близькосхідних країн і Африки. Туреччина має серйозні проблеми з припливом біженців, головним чином через війну в сусідній Сирії.

16 жовтня лідери Євросоюзу і Туреччини на саміті в Брюсселі погодили попередній план дій, покликаних обмежити приплив мігрантів в Європу, однак у той же день офіційний представник правлячої партії Туреччини, колишній міністр культури країни Омір Челік виступив з критикою домовленостей.