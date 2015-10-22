Держдеп: Керрі їде до Німеччини, Австрії та Йорданії обговорити ситуацію в Сирії

Про це заявив на регулярному брифінгу для журналістів керівник прес-служби держдепартаменту США Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.

За його словами, в Берліні Керрі в четвер проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. У п'ятницю у Відні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і Керрі проведуть двосторонню зустріч, а потім спільні переговори в чотиристоронньому форматі з колегами з Саудівської Аравії і Туреччини, зазначив Кірбі. За його словами, планується, що на майбутніх в австрійській столиці консультаціях глави зовнішньополітичного відомства чотирьох країн обговорять "Сирію і спектр інших питань".

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Потім Керрі на вихідних відвідає Йорданію і Саудівську Аравію, додав Кірбі. Планується, що в Аммані Керрі зустрінеться в тому числі з президентом Держави Палестина Махмудом Аббасом.

Як повідомляв УНІАН раніше, в держдепартаменті США відзначили, що меморандум про безпеку польотів літаків міжнародної коаліції та Росії в сирійському повітряному просторі не є угодою про співробітництво між Росією та коаліцією.