Ураган біля берегів Мексики ставить рекорди по швидкості вітру - до 400 кілометрів на годину

Про це повідомляє в п'ятницю національна метеорологічна служба латиноамериканської країни.

Поки "Патрісія"ще не торкнулася території Мексики, перебуваючи приблизно в 250 кілометрах від порту Мансанільо, однак стихія рухається у бік суші зі швидкістю 19 кілометрів на годину, повідомляє РИА Новости.

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Перед загрозою буревію президент Мексики Енріке Пенья Ньєто провів термінову нараду, щоб намітити невідкладні заходи для захисту населення. "Це буде найсильніший ураган, який за останні 50 років вдаряв по тихоокеанському узбережжю", — заявив Пенья Ньєто на нараді.

Глава Мексики призначив міністрів, відповідальних за ситуацію з подоланням можливих катастрофічних наслідків "Патриції" в трьох штатах, які можуть найсильніше постраждати — Колиме, Халіско і Наяріт.

За словами голови національної комісії з водних ресурсів Мексики Роберто Раміреса де ла Парра, влада очікує удару урагану у другій половині дня в п'ятницю в районі штату Халіско.

"Ураган п'ятої категорії може піднімати машини, цілі будинки, незакріплені за допомогою залізобетонних конструкцій, людей з вулиць", — сказав де ла Парра.

Між тим мексиканська авіакомпанія Interjet у п'ятницю оголосила про скасування низки рейсів, які проходили над територіями, які можуть зазнати удару "Патриції", для забезпечення безпеки пасажирів.