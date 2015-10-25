На узбережжя Лівії винесло тіла 40 мігрантів
03:22, 25 жовтня 2015Світ
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Тіла щонайменше 40 мігрантів були виявлені на узбережжі Лівії, тривають пошуки вцілілих.
REUTERS
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на АP.
"За інформацією агентства, човен з біженцями перекинулася в Середземному морі. Уточнюється, що більшість мігрантів були жителями африканських країн", - говориться у повідомленні.
ЗМІ повідомляють, що в човні були ще 30 осіб, їх пошуки тривають.
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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня співробітники організації Червоного Півмісяця виявили 85 тіл поблизу столиці Лівії, Тріполі, і близько 10 тіл біля міста Сабрата, яке є головною відправною точкою для човнів з мігрантами, що прямують до Європи.
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