На узбережжя Лівії винесло тіла 40 мігрантів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на АP.

"За інформацією агентства, човен з біженцями перекинулася в Середземному морі. Уточнюється, що більшість мігрантів були жителями африканських країн", - говориться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що в човні були ще 30 осіб, їх пошуки тривають.

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Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня співробітники організації Червоного Півмісяця виявили 85 тіл поблизу столиці Лівії, Тріполі, і близько 10 тіл біля міста Сабрата, яке є головною відправною точкою для човнів з мігрантами, що прямують до Європи.