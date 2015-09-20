Біля берегів Туреччини човен мігрантів зіткнувся з поромом, мінімум 13 загиблих

Щонайменше 13 мігрантів, які намагалися дістатися до Греції, потонули після зіткнення їхнього надувного човна з поромом біля берегів Туреччини, повідомляє ВВС.

За інформацією турецьких ЗМІ, човен з мігрантами прямував з турецького порту Чанаккале в бік Лесбосу. Один із мігрантів на ім'я Хасін сказав в інтерв'ю грецькому агентству новин ANA, що їхній човен зіткнувся з іншим судном.

"Було темно, ми помітили судно, який насувався на нас. Ми намагалися привернути їхню увагу, розмахували ліхтариками та мобільними телефонами, але вони нас не побачили", - розповідає він.

Пасажири човни опинилися у воді серед ночі. "Ми втратили дітей. Ми їх не могли знайти в темряві", - додає Хасін.

Це вже другий інцидент з човном, який перевозив мігрантів, притягом неділі.

Грецька берегова охорона раніше повідомляла, що займається пошуками 26 мігрантів, які зникли в морі на схід від острова Лесбос, після того як судно, що перевозило їх, затонуло.

Представник берегової охорони Греції сказав, що мігранти були виявлені у воді до південно-схід від Лесбосу в три години ранку за місцевим часом. Було врятовано 22 людини, у тому числі три жінки і одна дитина. За словами мігрантів, на борту було 48 чоловік.

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Зазначається, що мігранти заплатили турецькому контрабандисту тисячу євро кожен, щоб той доставив їх в Грецію.