У Кремлі Чорногорію звинуватили в спробах "демонізувати Росію"

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РІА Новости".

"Дійсно, в кінці минулого тижня були такі заяви, вони цитувалися у засобах масової інформації, але, власне, ми ставимося до них так само, як і ви: ви самі сказали, що це дуже дивні заяви", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви прем'єр-міністра Чорногорії.

При цьому він наголосив, що скрізь шукати якогось диявола і при цьому продовжувати демонізувати Росію - це відома забава багатьох держав.

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Нагадаємо, серія протестних акцій, ініційованих коаліцією опозиційних партій "Демократичний фронт", відбулася в Чорногорії в минулі тижні. Остання масова демонстрація відбулася у суботу і завершилася розгоном активістів, проти яких поліція застосувала сльозогінний газ та інші спецзасоби.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович заявив, що сербські націоналісти і Росія відіграють активну роль в організації в країні антиурядових виступів, спрямованих на зміну влади і політичного курсу держави.