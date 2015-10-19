Акція протесту в Чорногорії закінчилася зіткненнями активістів з поліцією

02:33, 19 жовтня 2015
Світ
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Чергова акція протесту в чорногорській столиці Подгориці закінчилася зіткненнями активістів з поліцією, яких у підсумку розігнали сльозогінним газом.

REUTERS

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на місцеве видання Vijesti.

У неділю ввечері в столиці Чорногорії кілька тисяч людей вийшли на мітинг чорногорського руху "Демократичний фронт". Це вже не перша акція протесту з вимогою відставки уряду Міло Джукановича і формування перехідного уряду.

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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Чорногорії висловив оптимізм щодо того, що в грудні країну запросять вступити до НАТО

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