Акція протесту в Чорногорії закінчилася зіткненнями активістів з поліцією
02:33, 19 жовтня 2015Світ
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Чергова акція протесту в чорногорській столиці Подгориці закінчилася зіткненнями активістів з поліцією, яких у підсумку розігнали сльозогінним газом.
REUTERS
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на місцеве видання Vijesti.
У неділю ввечері в столиці Чорногорії кілька тисяч людей вийшли на мітинг чорногорського руху "Демократичний фронт". Це вже не перша акція протесту з вимогою відставки уряду Міло Джукановича і формування перехідного уряду.
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Раніше УНІАН повідомляв, що уряд Чорногорії висловив оптимізм щодо того, що в грудні країну запросять вступити до НАТО.
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