Бойовики ІД відбили у військ Асада стратегічне місто у провінції Хомс

У зіткненнях з ісламістами загинули 50 сирійських військовослужбовців, передає Lenta.ru з посиланням на BBC News.

За інформацією Сирійської обсерваторії з прав людини, наступ екстремістів почався з вибухів двох автомобілів терористами-смертниками.

Бої ісламістів із сирійськими військами відбувалися неподалік від міста Садад, яке населяють переважно християни.

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Під контролем бойовиків опинилися північні і східні регіони провінції Хомс. У травні цього року екстремісти захопили місто Тадмур, у серпні - Ель-Карьятейн.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики «Ісламської держави» після зіткнення з армією Сирії взяли під контроль місто Махін на південь від адміністративного центру провінції Хомс.

Нагадаємо, Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 600 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламською державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.