Міністр оборони Іспанії народила сина

Міністр оборони Іспанії Карме ЧАКОН і понеділок народила сина, передає агентство EUROPA PRESS.

Первісток з`явився на світ в лікарні Сант-Джоан де Деу в передмісті Барселони, рідному місті глави військового відомства. Вага хлопчика при народженні склала 2,8 кілограма, його назвали Мікель.

37-річна К.ЧАКОН була учора доставлена в лікарню. Біля медустанови незабаром зібралися декілька десятків представників ЗМІ, відзначає агентство. Очікувалося, що міністр народить тільки на початку червня.

Призначення К.ЧАКОН міністром оборони в уряді соціаліста Хосе Луіса Родрігеса САПАТЕРО, партія якого в березні 2008 року перемогла на чергових виборах, немало здивувало іспанців і спостерігачів, нагадує Лента.ру. Вперше Міністерство оборони Іспанії очолила жінка і до того ж уродженка Каталонії. До призначення на цей пост К.ЧАКОН, юрист за освітою, займалася житловими питаннями.

З 17 міністрів кабінету Х.САПАТЕРО дев`ять - жінки. При формуванні уряду переобраний прем`єр-міністр обіцяв дотримуватися принципу рівності статі.