Білий дім: США поки не будуть припиняти авіасполучення з Єгиптом

Про це заявив офіційний представник Білого дому Джош Ернест, передає Росбалт.

"Він зробив цю заяву на підставі того, що уряд довідався в останні кілька днів", — сказав Ернест.

Крім цього Джош Ернест повідомив, що США поки не збираються припиняти авіасполучення з Єгиптом, повідомляє ТАСС.

Один з репортерів нагадав, що президент Росії прийняв рішення призупинити авіасполучення з Єгиптом, і запитав, "чи розглядається така ж міра" в США. "Ні, - відповів Ернест. - В даний час ми приймаємо заходи безпеки на підставі рішення, про яке раніше оголосив міністр національної безпеки (США) Джей Джонсон".

Рішення, про яке йде мова, передбачало посилення режиму безпеки у низці аеропортів у близькосхідному регіоні для рейсів, що прямують до США.

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На прохання уточнити його деталі Ернест розповів, що рішення поширюється "менш ніж на 10 аеропортів" і що "всі вони знаходяться в регіоні, де розташований Синайський півострів". Мова йде про посилення огляду предметів, що проносяться на борт повітряних суден, і "загальному посилення режиму безпеки "разом з партнерами".

"Є й інші форми допомоги, які США можуть надати владі в аеропортах для їх більшої безпеки", - сказав прес-секретар Білого дому. В подробиці він не вдавався, але все ж уточнив, що заходи вживаються там, де США співпрацюють з владою в аеропортах. Таким чином, "ми не починаємо з нуля", а "можемо посилювати те, що вже є", - заявив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що українська авіавлада не має юридичних підстав видавати розпорядження про заборону польотів до Єгипту і, зокрема, у Шарм-ель-Шейх.

При цьому, сьогодні кількість країн і компаній, що скасовують польоти, збільшилася: EasyJet була змушена скасувати більшість рейсів з Шарм-ель-Шейха у Великобританію, скандинавська авіакомпанія SAS оголосила про рішення скасувати рейс в Шарм-ель-Шейх з Копенгагена. Про припинення польотів заявила і німецька авіакомпанія Lufthansa.

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Нагадаємо, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-ель-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав катастрофу 31 жовтня через півгодини після вильоту. Уламки були знайдені приблизно в 100 км на південь від адміністративного центру провінції Північний Синай міста Ель-Аріш поблизу населеного пункту Ель-Хасна. Всього в літаку було 217 пасажирів і сім членів екіпажу, ніхто не вижив.