У деяких готелях Шарм-ель-Шейха встановлено фальшиві металодетектори - The Times
10:38, 10 листопада 2015Світ
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Принаймні в п'яти готелях Шарм-Ель-Шейха були встановлені фальшиві металодетектори.
REUTERS
Про це стало відомо 9 листопада, повідомляє у вівторок, 10 листопада, РБК з посиланням на The Times.
Зазначається, що, на думку експертів, пристрої, які використовували для "перевірки" постояльців, їх автомобілів та багажу, за фактом були просто радіоантенами, прикріпленими до ручок.
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Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Єгипту збирають дані про співробітників готелів, в яких зупинялися туристи з російського А321.
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