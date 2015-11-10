У деяких готелях Шарм-ель-Шейха встановлено фальшиві металодетектори - The Times

Про це стало відомо 9 листопада, повідомляє у вівторок, 10 листопада, РБК з посиланням на The Times.

Зазначається, що, на думку експертів, пристрої, які використовували для "перевірки" постояльців, їх автомобілів та багажу, за фактом були просто радіоантенами, прикріпленими до ручок.

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Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Єгипту збирають дані про співробітників готелів, в яких зупинялися туристи з російського А321.