Єгипетські силовики збирають дані про працівників готелів, в яких відпочивали туристи з А321

Про це з посиланням на новинний портал "Аль-Масрі аль - Яум" повідомляє ТАСС.

Зокрема, силовиків насамперед цікавлять ті працівники готелів, які в силу своїх професійних обов'язків мають доступ до номерів гостей. Мова йде про прибиральників та інший обслуговуючий персонал.

Крім того, прокуратура Єгипту вже заслухала свідчення 30 співробітників аеропорту Шарм-ель-Шейха, у тому числі адміністрації. Відомо, що опитані службовці Управління повітряним рухом та навігації, співробітники служб технічного обслуговування і представники авіакомпанії EgyptAir.

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Як відомо, єгипетські спецслужби почали переглядати записи з камер відеоспостереження в аеропорту Шарм-ель-Шейха в день вильоту А321, перевіряючи, чи не піднімався чи хтось підозрілий на борт, а також вивчати наявні дані про всіх, хто перед відправкою був всередині літака. Крім цього, для аналізу були взяті проби палива, яким заправляли російський літак, і опитані представники кейтерингової компанії, що надавала харчування для пасажирів і членів екіпажу під час рейсу.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною розглядають технічну несправність.