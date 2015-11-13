Поліцію Китаю вчать не травмувати затриманих - BBC

Влада сподівається, що таким чином поліцейські навчаться контролювати затриманих без застосування грубої фізичної сили, передає BBC Україна.

За словами кореспондента ВВС, ідея, що поліцейський може не застосовувати силу проти затриманих і не завдавати їм каліцтв, цілком революційна для Китаю.

Це відображає розуміння влади, що в умовах швидкого розвитку суспільства поліція повинна навчитися підтримувати порядок за допомогою цивілізованіших методів.