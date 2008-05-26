Президент України та прем’єр Канади зробили спільну заяву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР ухвалили спільну заяву, в якій відзначили відданість розвитку партнерських відносин між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО сьогодні в Оттаві під час спільної прес-конференції з С.ГАРПЕРОМ .

За словами Президента, в цьому документі мова йде, в тому числі, й про різні економічні проекти. Також у документі наголошується і про необхідність розвитку гуманітарної співпраці.