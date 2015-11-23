У Росії розібралися, чому провалився черговий запуск "Булави"

Це призвело до відхилення від заданої траєкторії і невиконання польотного завдання, внаслідок чого бойові блоки прийшли на полігон з неприпустимим розкидом, повідомляє Lenta.ru з посиланням на джерело, близьке до військового відомства.

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"На одному з етапів підготовки виробу була допущена помилка, що призвело до пошкодження ракети при виході з шахти і подальшого відхилення ракети і бойових блоків від заданої траєкторії", - сказало джерело. Він повідомив також про відсутність претензій до виробника ракети.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада "Володимир Мономах" виконав пуск з акваторії Білого моря. У той же день прес-служба військового відомства Росії повідомила про те, що пуск повністю пройшов штатно. Пізніше джерела, близькі до військового відомства, повідомили про те, що пуск виявився частково невдалим, оскільки перша з двох запущених ракет не повністю виконала польотне завдання.