Всі російські туроператори відмовляються від путівок до Туреччини

Про це заявив віце-президент Асоціації туроператорів Росії (АТОР) Дмитро Горін, передає РІА Новости.

"Зараз всі туроператори скасовують чартерні рейси і припинили продаж турів. Люди, які вже заїхали, відпочивають планово, достроково їх вивозити не планують", - сказав Горін.

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Раніше сьогодні крупний туроператор Coral Travel заявив, що відсьогодні на невизначений час скасовує тури в Туреччину.

Інша компанія - "Пегас Туристик" - повідомила, що в односторонньому порядку анулювала тури в Туреччину з вильотом з РФ, починаючи з 26 листопада по 29 грудня включно.

Нагадаємо, сьогодні міністерство закордонних справ РФ рекомендувало росіянам скасувати поїздки в Туреччину через збитий там Су-24. На думку глави дипвідомства Сергія Лаврова, загроза тероризму в цій країні не менша, ніж в Єгипті.