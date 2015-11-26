Ердоган назвав "негідною для політиків" і "емоційною" реакцію Москви на Су-24

Пропозиції про можливе припинення спільних проектів Москви й Анкари через збитий Су-24 є «емоційними» і «негідними політиків», - заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Reuters.

Глава держави висловив жаль з приводу того, що реакція російської влади, на його погляд, безпосередньо не пов'язана з атакою на бомбардувальник.

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Ердоган підкреслив, що дії турецьких військових є «автоматичною реакцією», яка була продиктована діючими інструкціями.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін зазначив, що звернення Туреччини до партнерів по НАТО у зв'язку з інцидентом з російським літаком Су-24 нагадує спробу поставити альянс на службу "Ісламській державі".