Путін закрив для іноземців 17 портів

Прем`єр-міністр Володимир Путін розпорядився закрити для заходу і обслуговування іноземних судів 17 портів у шістьох регіонах Росії.

У розпорядженні уряду від 26 травня йдеться, що в азіатській частині РФ для заходження іноземних суден закриваються один порт в Примор`ї, порти на Сахаліні, на Чукотці, а також один порт в Єврейській АО.

В європейській частині країни закриваються порти в Мурманській області та в Карелії.

Причини такого рішення прем`єра не повідомляються.

Лента.ру