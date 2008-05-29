Путін закрив для іноземців 17 портів
20:22, 29 травня 2008Світ
1563 0
Переважно на Сході
Прем`єр-міністр Володимир Путін розпорядився закрити для заходу і обслуговування іноземних судів 17 портів у шістьох регіонах Росії.
У розпорядженні уряду від 26 травня йдеться, що в азіатській частині РФ для заходження іноземних суден закриваються один порт в Примор`ї, порти на Сахаліні, на Чукотці, а також один порт в Єврейській АО.
В європейській частині країни закриваються порти в Мурманській області та в Карелії.
Причини такого рішення прем`єра не повідомляються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter