У Нігерії смертник підірвав себе: понад 20 людей загинули, десятки поранені

У нігерійському штаті Кано загинула 21 людина, коли під час процесії мусульман-шиїтів смертник підірвав себе.

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Про це з посиланням на організаторів церемонії і очевидців повідомляє ВВС-Росія.

Напад стався в селі Дакасойе, в 20 кілометрах від Кано – столиці однойменного штату на північному заході Нігерії.

За інформацією видання ще близько 40 осіб отримали поранення. Один з очевидців розповів, що вибух стався невдовзі після того, як поліція затримала чоловіка з вибухівкою.

Відзначимо, що в цю п'ятницю у всьому світі шиїти беруть участь у релігійних церемоніях Арбаїн, які знаменують закінчення 40-денної жалоби за шанованим ними імамом Хусейном, онуком пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, 17 листопада щонайменше 32 людини загинули, ще 80 отримали поранення в результаті вибуху, що прогримів на ринку нігерійського міста Йола (північно-східний штат Адамава).