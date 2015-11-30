"Повітряна кампанія не здатна змінити хід війни": У США пропонують відправити 10 тисяч солдатів у Сирію
07:40, 30 листопада 2015Світ
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Маккейн і Грем розкритикували президента США за його стратегію боротьби проти ІД.
REUTERS
Сенатори США від Республіканської партії Джон Маккейн і Ліндсі Грем запропонували відправити 10 тисяч американських солдатів в Ірак і стільки ж в Сирію для боротьби з "Ісламською державою".
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на агентство Reuters.
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Маккейн і Грем розкритикували президента США за його стратегію боротьби проти ІД, яка полягає в основному в нанесенні авіаударів і наданні незначної підтримки місцевим силам, які воюють проти ісламістів.
"Знищити халіфат можна лише з допомогою наземної операції. Повітряна кампанія не здатна змінити хід війни", - сказав Ліндсі Грем.
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