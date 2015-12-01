Британія хоче подвоїти кількість літаків на своїй базі на Кіпрі - The Independent
Британія готова направити на базу ВПС на Кіпрі додаткові літаки в рамках підготовки кампанії проти ІДІЛ у Сирії.
На Кіпр буде відправлено літак-розвідник Airseeker Rivet Joint, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Independent.
Про відповідне рішення має повідомити міністр оборони пізніше 1 грудня.
Якщо ж британський парламент підтримає пропозицію прем’єр-міністр Девіда Кемерона про розширення британської військової участі у Сирії, то кількість літаків на базі на Кіпрі може подвоїтись.
Зокрема ЗМІ повідомляють, що Британія надішле додатково два винищувачі Tornado і шість Typhoon з ракетами з лазерним наведенням.
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Наразі на базі на Кіпрі розміщені 9 літаків Tornado, які з вересня 2014 року беруть участь у нальотах на позиції "Ісламської держави" в Іраку.
Голосування за військову операцію в Сирії має відбутися в середу вранці. Наразі лише 43% опозиції готові проголосувати за неї.
Девід Кемерон закликав підтримати зусилля Франції у боротьбі з тероризмом і приєднатися до ударів по ІДІЛ.
Раніше УНІАН повідомляв, що у президента Кіпру попросили розмістити на острові військову базу РФ "через загрозу з боку ІДІЛ".