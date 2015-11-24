У президента Кіпру просять розмістити на острові військову базу РФ "через загрозу з боку ІДІЛ" - ЗМІ

Фотиу відзначає, що з усіх країн Євросоюзу Кіпр знаходиться ближче всього до Сирії, тому жителі бояться терактів, пишуть Известия, уточнюючи, що активісти руху "побоюються загрози з боку ІДІЛ".

За даними видання, активісти просять президента "запросити на територію Кіпру окремі військові з'єднання Військово-морського флоту і Повітряно-космічних сил РФ". Також організація на підтримку своєї ініціативи запускає збір підписів серед співгромадян.

Читайте такожРозміщення Росією військових баз на території Білорусі становить загрозу для Польщі – експерт

"Терористи загрожують ... все новим країнам. У зону ризику, на жаль, потрапляє і наш рідний Кіпр. Жодна з країн Європейського союзу не межує так близько до зони бойових дій з терористами, як наша. Від Сирії нас відділяють кілька сотень кілометрів і вузька смужка моря... Нашій армії, авіації і флоту потрібна підтримка... Росія неодноразово демонструвала принципи миротворчості та захисту справедливості і свободи в Європі", - цитує видання текст документа.

Видання зазначає, що отримати оперативну відповідь від Міністерства оборони РФ про можливість розміщення військбази на Кіпрі не вдалося .

Нагадаємо, 30 вересня 2015 року Рада Федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил (ВПС) Росії на території Сирії.