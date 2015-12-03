Жертвами "каліфорнійських стрільців" стали 14 осіб, поліція шукає трьох нападників

Про це заявив начальник поліції Джерод Баргуан під час прес-конференції, передає New York Post.

При цьому він не виключив, що кількість постраждалих може змінитися.

За його словами, троє нападників у військовій формі все ще знаходяться на волі.

"Ці люди прийшли підготовленими. Вони були озброєні довгоствольною зброєю, а не пістолетами", - сказав Баргуан.

Нападники відкрили стрілянину в конференц-залі одного з місцевих центрів, де соціальні працівники проводили банкет, пише Fox News.

За словами Баргуана, поліції поки не відомі особистості та мотиви нападників.

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Зазначається, що напад було зосереджено в одній частині будівлі, де і були розстріляні більшість жертв, в той час як сотні інших людей не постраждали, повідомляє ABC News.

Баргуан каже, що ще занадто рано говорити, чи було це цілеспрямований напад або випадково обране місце.